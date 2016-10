POL-RZ: Zeugenaufruf nach Pkw-Aufbrüchen

Ratzeburg (ots) – 23.10.2016 – Oststeinbek In der Zeit vom 23.10.2016, 17:00 Uhr bis 25.10.2016, 11:00, kam es in Oststeinbek in den Straßen Hansetor, Hamburger Kamp, Eichredder und Bergstraße zu insgesamt acht Pkw-Aufbrüchen. Tatbetroffen waren ein VW Tiguan und sieben BMW. Überwiegend wurde an den Schlössern manipuliert, bei zwei Fahrzeugen ist die Begehungsweise bislang unbekannt. Es wurden Lenkräder und Airbags entwenden. Der Wert des Stehlgutes beläuft sich auf ca. 6000,- Euro. Die Kriminalpolizei Reinbek sucht nun Zeugen: Wem sind im oben genannten Zeitraum in den betroffenen Straßen in Oststeinbek oder der näheren Umgebung verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Sachdienliche Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 040/ 7277070 entgegen.

Quelle: presseportal.de