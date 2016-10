POL-RZ: Zeugenaufruf nach Pkw-Aufbrüchen

Ratzeburg (ots) – 05.10.2016 – Ammersbek Zeugenaufruf nach Pkw-Aufbrüchen Bereits vom 05.10.2016, 16:00 Uhr bis 06.10.2016, 20:00, kam es in Ammersbek in der Straße Beekloh zu insgesamt sieben Pkw-Aufbrüchen. Tatbetroffen waren sechs Mercedes Benz und ein BMW. Überwiegend wurden Seitenschreiben eingeschlagen, um Airbags und Navigationsgeräte zu entwenden. Der Wert des Stehlgutes beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. Die Kriminalpolizei Ahrensburg sucht nun Zeugen: Wem sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Straße Beekloh in Ammersbek oder der näheren Umgebung verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Sachdienliche Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 04102/ 809-0 entgegen.

