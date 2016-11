POL-RZ: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Ratzeburg (ots) – Am Samstag, den 29.10.2016, gegen 13.50 Uhr, befuhr eine 75jährige Möllnerin mit dem Fahrrad erlaubterweise den linken Radweg des Gudower Weges in Richtung Innenstadt. Als sie die Einmündung zur Feldstraße querte bog ein blauer Kleinwagen aus Richtung Innenstadt kommend nach rechts in die Feldstraße ab. Um einen Zusammenstoß zu verhindern musste die Radfahrerin stark abbremsen und stürzte über den Lenker nach vorne auf die Fahrbahn. Hierbei verletzte sie sich nicht unerheblich. Der blaue Kleinwagen wurde vom Unfallort entfernt, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Die Polizeistation Mölln bittet unter 04542-8099-0 um sachdienliche Hinweise. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem flüchtigen blauen Kleinwagen machen?

Quelle: presseportal.de