Ratzeburg (ots) – 29. August 2019 | Kreis Stormarn – 24.08.2019 Bad Oldesloe Am Samstagmittag (24.08.2019) kam es in Bad Oldesloe, in der Königsstraße, zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrrad- und einem Pkw-Fahrer. Hierbei wurde unter anderem ein Kind leicht verletzt. Der Unfallgegner entfernte sich anschließend vom Unfallort. Die Polizei sucht nun Zeugen. Ein 11-jähriger Junge befuhr mit seinem Fahrrad den linken Radweg der Königsstraße vom Kirchberg kommend in Richtung Hamburger Straße. Ein Audi-Fahrer fuhr zu diesem Zeitpunkt vom Parkplatz des Kinos, Hamburger Straße, in die Königsstraße ein. Es kam zu einem Zusammenstoß, so dass der 11-jährige stürzte. Sein Fahrrad war nicht mehr fahrbereit. Der Fahrer des Pkw habe sich kurz nach Verletzungen des Kindes erkundigt, sei aber dann weiter gefahren. Der 11-Jährige zog sich durch den Sturz leichte Verletzungen zu, so dass anschließenden ein Krankenhaus aufgesucht werden musste. Der Pkw-Fahrer kann durch den Jungen als ca. 45-jähriger, glatzköpfiger und ca. 180 cm großer Mann beschrieben werden. Dieser war zur Unfallzeit mit einer kurzen braunen Hose und einem weißem T-Shirt unterwegs. Weiterhin trug er eine Brille, mit runden Bügeln, ohne Umrandung. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen silberfarbenen Audi A4 Kombi. Auffällig sei eine gelbe Schrift auf der Kennzeichenhalterung. Die Polizei in Bad Oldesloe ermittelt nun wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Pkw-Fahrer machen können, sich unter der Telefonnummer 04531/501-0 zu melden.

Quelle: presseportal.de