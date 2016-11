POL-RZ: Zeugenaufruf nach versuchtem Handtaschenraub

Ratzeburg (ots) – Am Freitagabend, 25.11.2016, gegen 19.10 Uhr, kam es zu einem versuchten Handtaschenraub in Ahrensburg, Klaus- Groth- Straße, Höhe Wanderweg „Grauer Esel“. Eine 57jährige Ahrensburgerin, die aus Richtung Innenstadt kommend auf dem Gehweg ging, bemerkte von hinten zwei Radfahrer. Im Vorbeifahren ergriff einer der beiden Radfahrer die über die Schulter getragene Handtasche und versuchte, diese vom Körper zu reißen. Dabei zerriss der Riemen der Handtasche und die Geschädigte wurde durch die Wucht zu Boden gerissen. Dabei wurde sie leicht verletzt. Dem Täter gelang es nicht, sich in den Besitz der Handtasche zu bringen und die beiden Radfahrer flüchteten in den Wanderweg „Grauer Esel“ in Richtung Fritz- Reuter- Straße. Die Täter konnte die Geschädigte lediglich als männlich, groß und schlank beschreiben. Die Polizei fragt, ob es Zeugen gibt, die die Tat oder die Täter auf der Flucht gesehen haben oder sonst Hinweise auf die Täter geben können? Hinweise nimmt die Kripo Ahrensburg oder jede andere Polizeidienststelle entgegen

Quelle: presseportal.de