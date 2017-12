Ratzeburg (ots) – 28. Dezember 2017 / Kreis Stormarn – 21.12.2017 – Lütjensee In der Zeit vom 21.12.2017, 09:00 Uhr bis zum 24.12.2017, 13:00 Uhr, kam es zu einem Wohnungseinbruch im Zentrum von Lütjensee. Die Täter gelangten durch ein Fenster im Erdgeschoss in das Gebäude. Dann wurde von den Tätern das gesamte Haus durchsucht, u.a. wurden dort zwei Flachbildfernseher entwendet. Anschließend haben die Täter das Haus vermutlich durch die Haustür wieder verlassen. Was im Einzelnen entwendet wurde, steht noch nicht abschließend fest. Hier bittet die Polizei etwaige Zeugen, sich zu melden. Hat vielleicht jemand im Bereich der Königsberger Straße in Lütjensee Personen beim Abtransport der beiden Fernseher gesehen? Wer etwas Verdächtiges bemerkt hat oder nähere Angaben zu Tatzeit, Täter oder Fluchtfahrzeug machen kann, soll sich an die Kriminalpolizei Ahrensburg unter Tel.: 04102/809-0 wenden.

Quelle: presseportal.de