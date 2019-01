Ratzeburg (ots) – 02. Januar 2019 / Kreis Herzogtum Lauenburg – 29.12.2018 – Geesthacht Zwischen dem 24.12.2018 und dem 29.12.2018, kam es in Geesthacht zu drei Wohnungseinbrüchen in Einfamilienhäusern, im Lilien-, Tulpen-, und Narzissenweg. Die Täter gelangten jeweils durch die Gärten auf die rückwärtige Seite der Häuser und von dort auch hinein. In zwei Fällen wurde die Terrassentür, in einem Fall ein Fenster aufgehebelt. Zur Art und Höhe des Stehlgutes können noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei bittet etwaige Zeugen, sich zu melden. Wer etwas Verdächtiges bemerkt hat oder nähere Angaben zu Tatzeit oder den Täter machen kann, soll sich an die Kriminalpolizei Geesthacht unter Tel.: 04152/8003-0 wenden.

Quelle: presseportal.de