Ratzeburg (ots) – 21. November 2019 – Kreis Herzogtum Lauenburg – 19.11.2019 – Mölln Bereits zwischen dem 17.11.2019 und 19.11.2019, 08:30 Uhr, kam es in Mölln in der Hauptstraße neben der Kneipe „Bierstube“ zum Diebstahl eines Zigarettenautomaten. Unbekannte Täter hebelten den Zigarettenautomaten komplett von der Hauswand und entwendeten diesen im Ganzen. Dieser Automat wurde offensichtlich gezielt entwendet. Der Automat wiegt ca. 120kg. Auf Grund des Gewichtes schließt die Polizei einen sog. „Einzeltäter“ aus. Ferner müsste der Abtransport mit einem Kombi oder einem Kleintransporter erfolgt sein. Den Automaten selbst haben Spaziergänger im Wald zwischen Mölln und Grambek aufgefunden. Der Automat war vollkommen leergeräumt. Wieviel Bargeld und Zigaretten sich in dem Automaten befanden ist derzeit noch unklar. Die Polizei sucht nun Zeugen. Wer hat zwischen Sonntag und Dienstag im Bereich der Innenstadt in Mölln oder im Wald zwischen Mölln und Grambek verdächtige Personen oder ein verdächtiges Fahrzeug gesehen und kann möglicherweise Angaben zu Fahrzeugtyp, Farbe oder Kennzeichen machen? Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Mölln unter der Telefonnummer 04542/809 9-0.

Quelle: presseportal.de