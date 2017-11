Ratzeburg (ots) – Kreis Stormarn – 26.11.2017 – Bad Oldesloe Am 26.11.2017, gegen 01:10 Uhr, teilte ein Zeuge aus dem Lindenkamp in Bad Oldesloe der Leitstelle der Polizei mit, dass er zwei Personen beobachtet hätte, welche einen Zigarettenautomaten aufgebrochen haben. Eine genaue Täterbeschreibung lag jedoch nicht vor. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen im gesamten Stadtgebiet seitens der Polizei konnten keine Personen mehr festgestellt werden. Die Beamten stellten vor Ort fest, dass der Zigarettenautomat aufgebrochen wurde. Weitere Ermittlungen ergaben, dass in der Tatnacht im näheren Umfeld, in der Hamburger Straße sowie in der Straße Am Bürgerpark an zwei weiteren Zigarettenautomaten versucht wurde diese aufzubrechen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens sowie des etwaigen Stehlgutes stehen noch nicht fest. Die Krimimalpolizei Bad Oldesloe hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei sucht Zeugen: Wem sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Lindenkamp, in der Hamburger Straße und der Straße Am Bürgerpark in Bad Oldesloe verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Bad Oldesloe unter der Telefonnummer 04531/501-0

Quelle: presseportal.de