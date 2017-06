POL-RZ: Zufällig Waffen aufgefunden

Ratzeburg (ots) – Schwarzenbek Am 22.06.2017, gegen 15.30 Uhr, führte die Polizei Schwarzenbek eine Hausdurchsuchung bei einem 40-jährigen Mann aus Sahms (bei Schwarzenbek) durch. Grund für die Durchsuchung waren vorangegangene einfache Diebstähle von sechs Bienenkästen (Tatzeit: 11/12.06.17,) sowie zwei Wildkameras (Tatzeit: 17/18.06.2017) in Grabau. Die Durchsuchung wurde durch die zuständige Staatsanwaltschaft Lübeck beantragt und der Durchsuchungsbeschluss durch das Amtsgericht Lübeck erlassen. Im Rahmen der Durchsuchung konnte neben dem Stehlgut aus den o. g. Diebstählen, als sog. Zufallsfund, auch eine Vielzahl von Waffen/Waffenteilen aufgefunden werden. Im Wesentlichen handelte es sich um 31 Lang- und Kurzwaffen bzw. Waffenteile, darunter auch sog. PTB Waffen (Erwerb ab 18 J. frei. Zum Führen sog. kleiner Waffenschein erforderlich) und div. Munition verschiedenen Kalibers. Ob die aufgefunden Waffen/teile tatsächlich funktionsfähig sind, muss noch geprüft werden. Ebenfalls gefunden wurden ca. 100 verschiedene Chemikalien in den Mengen von 0,025 g bis 5 Kg. Nach einer ersten Einschätzung sind die aufgefundenen Chemikalien einzeln für sich frei erhältlich. Ob die Stoffe in Verbindung möglicherweise für zünd- oder explosionsfähige Mischungen geeignet sind, steht noch nicht fest. Waffen und Chemikalien wurden sicherstellt. Welche strafrechtlichen Tatbestände durch den Besitz der Waffen/Teile und der Chemikalien möglicherweise erfüllt wurden, wird noch geprüft. Bei der Sicherstellung der Chemikalien wurde die Polizei vom Löschzug für Gefahrgut der Feuerwehr unterstützt. Der 40-jährige Sahmser ist polizeilich bislang nicht Erscheinung getreten. Nach Durchführung einer Erkennungsdienstlichen Behandlung wurde er wieder entlassen.

Quelle: presseportal.de