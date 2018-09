Ratzeburg (ots) – Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der PD Ratzeburg 28. September 2018 | Kreis Stormarn – 28.09.2018 – Ahrensburg Am 28.09.2018, gegen 00:50 Uhr, kam es in der Hamburger Straße zwischen Rahlstedt und Ahrensburg zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 38-jährige Frau befuhr mit einem VW die Ahrensburger Straße, aus Richtung Rahlstedt kommend, in Richtung Ahrensburg. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam die Frau in einer Linkskurve auf regennasser und Laub bedeckter Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit hoher Geschwindigkeit ungebremst gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralles riss die Fahrzeugfront ab und die Fahrgastzelle schleuderte über die Fahrbahn in den linksseitigen Straßengraben. Die Frau aus der Umgebung von Ahrensburg wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Sie erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand ein Sachschaden von etwa 23.000,- Euro. Das Polizeirevier Ahrensburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise: Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie bitte an die Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg.

Quelle: presseportal.de