Ratzeburg (ots) – 25. Mai 2018 / Kreis Stormarn – 25.05.2018 – Ammersbek Heute Morgen, gegen 07:15 Uhr, kam es in der Lübecker Straße zwischen Ammersbek und Bargteheide zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Die 56-jährige Fahrerin eines Pedelec, aus Ammersbek, befuhr den ehemaligen Geh- und Radweg neben der L 225 in Richtung Ammersbek. Ihr kam auf diesem Weg aus Richtung Ammersbek ein 17-jähriger Hamburger mit seinem Rennrad entgegen. Dieser Weg darf in beide Richtungen befahren werden. In Höhe der Hausnummer 27 kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Pedelec-Fahrerin wurde durch die Kollision lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Rennradfahrer wurde leicht verletzt und auch in ein Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 300,- Euro. Der genaue Unfallhergang ist zurzeit noch unklar, daher sucht die Polizei nun Zeugen des Unfalls. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei in Ammersbek unter der Tel. 040 / 6056 1184 in Verbindung zu setzen.

Quelle: presseportal.de