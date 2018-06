Ratzeburg (ots) – Gemeinsame Medien-Information der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg 11. Juni 2018 | Kreis Stormarn – 09.06.2018 – Bargfeld-Stegen Am 09.06.2018, gegen 13:10 Uhr, kam es in der Elmenhorster Straße in Bargfeld-Stegen zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ein 44-jähriger Hamburger befuhr mit einem Fixie, ein sog. Eingangrad das keine Gangschaltung und keinen Freilauf hat, den rechten Gehweg neben der B 75 in Richtung Elmenhorst. Ihm kam auf diesem Weg aus Richtung Elmenhorst eine 77-jährige Frau mit ihrem Pedelec entgegen. In Höhe der Hausnummer 2 kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Pedelec-Fahrerin aus Bargfeld-Stegen wurde durch die Kollision lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Fixie-Fahrer wurde leicht verletzt und auch in ein Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 500,- Euro. Hinweise: Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie bitte an die Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg.

Quelle: presseportal.de