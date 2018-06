Ratzeburg (ots) – 13. Juni 2018 / Kreis Stormarn – 12.06.2018 – Ammersbek Am 12.06.2018 kam es gegen 15:20 Uhr bei Ammersbek zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Mofafahrer verletzt wurde. Ein 84-jähriger Mann aus Siek befuhr mit seinem Mofa die Lübecker Straße (L 225) aus Hoisbüttel kommend in Richtung Rehagen. In Höhe der Hausnummer 25 wurde der Mofafahrer von einem in gleicher Richtung fahrenden Linienbus überholt. Nach ersten Erkenntnissen zog der Mofafahrer unvermittelt nach links und wurde von dem Bus trotz sofortigem Ausweichmanöver erfasst. Der Mofafahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Busfahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1000,- Euro.

Quelle: presseportal.de