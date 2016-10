POL-RZ: Zusammenstoß zwischen Pkw und Lkw – Zwei Personen lebensgefährlich verletzt

Ratzeburg (ots) – 22.10.2016 – Grönwohld/ B 404 Bereits am Samstagmorgen, 22.10.2016, gegen 07:20 Uhr, stieß der Pkw VW Golf einer vierköpfigen Familie aus Frankfurt/ Oder mit einem LKW zusammen. Ersten Ermittlungen zufolge befuhr der 52-jährige Familienvater die B 404 aus Schwarzenbek kommend in Richtung Norden und geriet aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden Sattelzug eines 57 Jahre alten Mannes. Der Fahrer des Pkw VW Golf sowie dessen Lebensgefährtin (42 Jahre) wurde bei dem Zusammenstoß eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Beide wurden lebensgefährlich verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die gemeinsamen Söhne (zwei und 14 Jahre) kamen, ebenso wie der Fahrer des Sattelzuges, leichtverletzt in umliegende Krankenhäuser. Der Zustand des 52-jährigen Mannes ist immer noch kritisch. Die B 404 war bis 12:08 Uhr für die Bergungsarbeiten voll gesperrt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 115.700,- Euro.

Quelle: presseportal.de