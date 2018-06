Ratzeburg (ots) – 13. Juni 2018 / Kreis Herzogtum Lauenburg – 13.06.2018 – Mölln Am 13.06.2018, gegen 00:10 Uhr, kam es auf dem Norma-Parkplatz im Wasserkrüger Weg in Mölln zum Feuer an zwei Fahrzeugen. Zur o. g. Zeit hörten Anwohner zwei laute Knallgeräusche. Durch ein Fenster sahen sie dann Rauch und Flammen im Bereich des Parkplatzes und verständigten daraufhin die Feuerwehr und Polizei. Der vordere Bereich eines Audi A 4 brannte aus. Neben dem Audi war noch ein Peugeot 508 abgestellt. Auch dieser brannte im vorderen Bereich komplett aus. Die Brandursache ist zurzeit noch völlig unklar und es wird von der Kriminalpolizei Ratzeburg in alle Richtungen ermittelt. Zeugen gesucht: Wer kann Angaben zum PKW-Brand machen? Wem sind, um die Tatzeit herum, im Bereich des Parkplatzes verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Ratzeburg unter der Telefonnummer 04541/809-0.

Quelle: presseportal.de