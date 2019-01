Ratzeburg (ots) – 09. Januar 2019 | Kreis Stormarn – 08.01.2019 Barsbüttel In der Nacht von Montag, den 07.01.2019, auf Dienstag, den 08.01.2019, wurden in Barsbüttel zwei Firmentransporter der Marke VW aufgebrochen. Der Tatzeitraum dürfte zwischen 16:00 Uhr und 06:30 Uhr liegen. Die Fahrzeuge wurden in den Straßen Zum Dicken Busch und Waldenburger Weg in Barsbüttel auf frei zugänglichen Grundstücken abgestellt. In beiden Fällen wurde an jeweils einer Tür der Schließzylinder gezogen, um so ins Fahrzeuginnere zu gelangen. Es wurden ausschließlich Arbeitsgeräte (Bohrmaschinen, Fräsmaschine, Nivelliergerät usw.) entwendet. Der Wert des Stehlgutes sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens stehen noch nicht fest. Die Kriminalpolizei in Reinbek hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen gesucht: Wer kann Angaben zu den Aufbrüchen machen? Wem sind in der Nacht von Montag auf Dienstag in den Straßen Zum Dicken Busch und Waldenburger Weg oder Umgebung verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Reinbek unter der Telefonnummer 040 / 727707-0.

Quelle: presseportal.de