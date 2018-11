Ratzeburg (ots) – Schwarzenbek Heute Morgen, gegen 06.35 Uhr, kam es Verlauf der Bundesstraße 207 (Möllner Straße) in Schwarzenbek, an der Einmündung zum Hans-Koch-Ring, zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei verletzten Jugendlichen. Ein 55-jähriger Mann aus der Umgebung von Mölln befuhr mit einem Mercedes-Sprinter die B 207 in Richtung Ortsmitte. Hierbei überfuhr er auch den Einmündungsbereich Hans-Koch-Ring / Möllner Straße. Diese Einmündung ist durch eine Lichtzeichenanlage geregelt. Im Einmündungsbereich stieß der Sprinter mit zwei 16-jährigen Mädchen zusammen, die die Möllner Straße zu Fuß überqueren wollten. Beide Mädchen kommen aus dem Umland von Schwarzenbek. Durch den Zusammenstoß wurden die Mädchen schwer verletzt und mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der 55-jährige blieb unverletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem Sprinterfahrer Atemalkoholgeruch fest. Eine Überprüfung ergab einen Atemalkoholwert von 0,52 Promille. Daraufhin wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt. Die genauen Hintergründe, warum es trotz Ampelregelung zu dem Unfall kam, sind noch unklar. Auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft Lübeck ist für die Unfallaufnahme ein Gutachter hinzugezogen worden Die Bundesstraße 207 musste für ca. 40 Minuten voll gesperrt werden

Quelle: presseportal.de