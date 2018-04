Ratzeburg (ots) – 19. April 2018 / Kreis Herzogtum Lauenburg – 18.04.2018 – BAB 24 Am 18.04.2018, gegen 02.10 Uhr, fielen den Beamten des Polizeiautobahnreviers Ratzeburg auf der BAB 24, in Höhe AS Hornbek, drei hochwertigen Pkw auf, die in Richtung Berlin fuhren. Es handelte sich dabei um drei Mazda CX5 in den Farben rot, weiß und braun. Im weiteren Verlauf konnte der weiße Mazda durch zwei Streifenwagen des Autobahnrevieres Ratzeburg auf dem Parkplatz Schaalsee und der rote Mazda durch einen Streifenwagen aus Ratzeburg und einen Fustkw der Polizei Mecklenburg-Vorpommern an der AS Wöbbelin angehalten und die Fahrer kontrolliert werden. Bei den Kontrollen stellte sich heraus, dass der weiße CX5 bereits am 09/10.04.2018 zuvor in Hamburg entwendet und zur Fahndung ausgeschrieben war. Der rote Mazda wurde in derselben Nacht ebenfalls in Hamburg gestohlen. Der Fahrzeughalter hatte den Diebstahl noch gar nicht bemerkt und wurde durch die Polizei erst darüber informiert. An beiden Pkw waren gefälschte Kennzeichen angebracht. Bei den beiden Fahrern handelte es sich um zwei 30 und 44 Jahre alte Männer aus Osteuropa. Beide Festgenommenen wurden an die Polizei Ludwigslust übergeben Dort erfolgt zunächst auch die weitere Sachbearbeitung. Ersten Informationen zufolge war der o. g. braune Mazda ebenfalls in Hamburg entwendet worden. Das Fahrzeug konnte noch an der polnischen Grenze angehalten und der Fahrer ebenfalls festgenommen werden.

Quelle: presseportal.de