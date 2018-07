Ratzeburg (ots) – Bad Oldesloe Seit heute Morgen 10.00 Uhr werden die Kinder DWAYNE (10 Jahre alt) und DEAN (4 Jahre alt) aus der elterlichen Wohnung in der Hamburger Straße in Bad Oldesloe vermisst. Die bisherige Suche nach den Kindern verlief ohne Erfolg. Beschreibungen: Dwayne – blond – ca. 1,40 m groß. – Er trägt vermutlich ein blaues T-Shirt mit einem Aufdruck – Möglicherweise hat Dwayne keine Schuhe an Dean – Dunkelblond – Ca. 1.07 m groß – Er trägt vermutlich ein grün/blau gestreiftes Shirt mit einem Monsteraufdruck – Dean dürfte Schuhe tragen Die Polizei Bad Oldesloe bittet bei der Suche um Hilfe durch die Bevölkerung. Fotos von den beiden Kindern können bei der Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg angefordert werden.

Quelle: presseportal.de