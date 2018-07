Ratzeburg (ots) – Am Samstag, 21.07.2018, gegen 15.12 Uhr, kam es in Hamberge zu einem Zusammenstoß eines Pkw und eines Motorrades in Hamberge. Ein 28jähriger aus Frankfurt/ Oder befuhr mit seinem Pkw Skoda die B 75 in Richtung Lübeck und bog nach links in die Schulstraße ein. Hierbei übersah er offenbar ein auf der B75 entgegenkommendes Motorrad der Marke Harley- Davidson. Es kam zu einem Zusammenstoß, der 54jährige Motorradfahrer und seine 49jährige Sozia, beide aus dem Landkreis Nienburg (Weser), wurden mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus verbracht.

Quelle: presseportal.de