Ratzeburg (ots) – 06. September 2018 / Kreis Herzogtum Lauenburg – 06.09.2018 – Geesthacht In der Nacht zum 06.09.2018 stellten die Beamten des Polizeirevier Geesthacht zwei Trunkenheitsfahrten in einer Nacht fest. Gegen 01:40 Uhr befand sich eine Streifenwagenbesatzung in Grünhof. Am Ortsausgang in Richtung Geesthacht bog direkt vor den Beamten ein entgegenkommender VW Golf in den Gülzower Weg ab. Die Polizeibeamten kontrollierten den Golf im Gülzower Weg. Es handelte sich bei dem Fahrer um einen 25-jährigen Mann aus der Umgebung von Bad Oldesloe. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten starken Atemalkoholgeruch fest. Eine Atemalkoholüberprüfung ergab einen Wert von 1,58 Promille. Etwa eine Stunde später, gegen 02:45 Uhr, kontrollierte eine weitere Streifenwagenbesatzung einen Alfa Romeo in Geesthacht in der Straße Schäfersdrift. Bei dem 26-jährigen Fahrer aus der Umgebung von Geesthacht stellten die Beamten auch starken Atemalkoholgeruch fest. Eine Atemalkoholüberprüfung ergab einen Wert von 2,03 Promille. In beiden Fällen ordneten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe an. Die Führerscheine wurden sichergestellt und Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Quelle: presseportal.de