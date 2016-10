POL-RZ: Zwei verletzte Radfahrer bei Verkehrsunfall

Ratzeburg (ots) – 16.10.2016 – Bad Oldesloe Am gestrigen Sonntag, gegen 16:45 Uhr, kam es in Bad Oldesloe in der Wolkenweher Dorfstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Radfahrer verletzt wurden. Ersten Ermittlungen zufolge befuhren ein 63 Jahre alter Mann aus Bad Oldesloe und seine 56 Jahre alten Frau, mit ihren Fahrrädern den für Radfahrer freigegebenen Gehweg in der Wolkenweher Dorfstraße in Richtung Schützenstraße. Eine 47-jährige Bad Oldesloerin wollte mit ihrem Pkw Renault rückwärts von einem Grundstück fahren und übersah dabei die Radfahrer. Diese wichen aus und kamen zu Fall, ohne dass es zu einem Zusammenstoß mit dem Pkw kam. Bei dem Sturz verletzte sich der Mann leicht. Seine Frau wurde schwer verletzt und mit dem Rettungswagen in eine nahegelegene Klinik gebracht.

Quelle: presseportal.de