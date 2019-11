Bad Segeberg (ots) – Tief saß der Schreck bei gleich mehreren Autofahrern, die am Montag, den 11.11.2019, auf der A 21 unterwegs waren. Grund hierfür war ein weißer Kleinwagen, der die Südfahrbahn der A 21 zwischen den Anschlussstellen Trappenkamp und Daldorf in Richtung Norden befuhr. Gleich mehrere Autofahrer meldeten sich kurz nach 9 Uhr am Morgen über den Polizeinotruf und gaben an, dass ihnen im besagten Bereich ein Auto, eventuell ein Renault Twingo, auf dem Überholfahrstreifen entgegengekommen ist. Nur der blitzschnellen Reaktion mehrerer Autofahrer ist es zu verdanken, dass es nicht zu einem Unfall gekommen ist. Am Steuer des Autos, an dem sich vermutlich ein Segeberger Kennzeichen befand, soll sich nach Angaben eines Zeugen eine ältere Dame befunden haben. Da sich das Fahrzeug noch vor dem Eintreffen der alarmierten Beamten in unbekannte Richtung entfernte, bittet die Polizei nun um Hinweise, die zur Ermittlung des Fahrers bzw. der Fahrerin führen. Diese nimmt das Polizei- Autobahn- und Bezirksrevier Bad Segeberg unter der Telefonnummer 04551 / 8843444 entgegen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Michael Franke Telefon: 04551 / 8842024 E-Mail: OeA.BadSegeberg.PD@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de