Bad Segeberg (ots) – Zu einem Verkehrsunfall ist es heute Morgen, um kurz nach 6 Uhr, auf der A 23 in Höhe Elmshorn gekommen. Eine Verkehrsteilnehmerin fuhr mit ihrem PKW an der Anschlussstelle Elmshorn auf die Autobahn in Richtung Hamburg auf. Dabei verlor Sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Ihr Auto drehte sich mehrmals um die eigene Achse und kollidierte schließlich mit einem anderen PKW, der sich auf der Überholspur befand. Für die Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge war die Autobahn in Richtung Süden voll gesperrt. Die 24-jährige Unfallverursacherin blieb unverletzt. Die beiden Insassen des zweiten PKWs wurden leicht verletzt. Einige Zeit später kam es, am Ende des unfallbedingt entstandenen Staus, zu einem weiteren Unfall. Ein PKW-Fahrer hatte das Stauende übersehen und fuhr einen wartenden Autofahrer von hinten auf. Das Fahrzeug wurde in drei weitere PKWs geschoben. Insgesamt waren fünf Fahrzeuge an dem Auffahrunfall beteiligt. Sieben Personen wurden hierbei zum Glück nur leicht verletzt. Bei dem Auffahrunfall entstand ein Sachschaden von ca. 44.000,- EUR Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Arnd Habermann Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de