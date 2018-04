Bad Segeberg (ots) – In den frühen Morgenstunden des vergangenen Samstags ist es auf der Autobahn 23, Höhe Rastplatz Steinburg, in Fahrtrichtung Süden zu einem folgenschweren Unfall gekommen, bei dem ein 70-Jähriger tödlich verunglückt ist. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr gegen 02:40 Uhr ein 44-jähriger Österreicher mit seinem Peugeot den rechten Fahrstreifen der Autobahn als er aus bislang unbekannter Ursache auf den vor ihm befindlichen Citroen des 70-Jährigen aus dem Kreis Pinneberg auffuhr. Der Peugeot-Fahrer verletzte sich leicht, konnte sich aber aus seinem Wagen befreien. Ersthelfer bargen den 70-Jährigen aus seinem Auto bevor beide Fahrzeuge in Brand gerieten und vollständig ausbranten. Ein Notarzt konnte nur noch dessen Tod feststellen. Zur Klärung der Unfallursache zogen die Polizeibeamten einen Sachverständigen hinzu. Beide Fahrzeuge erlitten einen Totalschaden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Lars Brockmann Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: Lars.Brockmann@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de