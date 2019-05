Bad Segeberg (ots) – Gegen Mittag hat auf der Autobahn A 23 zwischen Itzehoe und Elmshorn ein BMW gebrannt. Als die alarmierten Rettungskräfte um 11.44 Uhr eintrafen, brannte das Auto bereits in voller Ausdehnung. Die 52-jährige Fahrerin aus Burg in Dithmarschen fuhr auf der A 23 in Richtung Hamburg als ihr Wagen plötzlich begann zu brennen. Sie konnte noch rechtzeitig anhalten und das Auto verlassen. Die Dame erlitt einen Schock. Die Autobahn wurde Höhe Lägerdorf etwa eine halbe Stunde lang in Richtung Süden voll gesperrt. Dadurch kam es zu Verkehrsbehinderungen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei lag ein technischer Defekt vor. Der BMW wurde zur weiteren Untersuchung abgeschleppt. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Holger Matzen Telefon: 04551-884-2020 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

