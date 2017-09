Bad Segeberg (ots) – Kurz hinter der Abfahrt Pinneberg Süd in Richtung Heide ist es heute gegen 15:20 Uhr zu einem schweren Auffahrunfall mit zwei beteiligten Lkws gekommen. Aus bislang ungeklärter Ursache musste der vorausfahrende 40-Tonner, gelenkt durch einen 50-jährigen Rumänen, abbremsen, woraufhin der hinter ihm fahrende 7,5-Tonner auffuhr. Der Fahrer des auffahrenden Lkws ist durch den Unfall in der Fahrerkabine eingeklemmt worden und musste durch Feuerwehrkräfte geborgen werden. Über die Schwere der Verletzungen können zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Angaben getroffen werden. Er ist mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden. Der Fahrer des vorausfahrenden 40-Tonners blieb unverletzt. Die Autobahn ist aufgrund der Bergungsarbeiten aktuell noch in Richtung Heide bis auf weiteres gesperrt. Die genaue Unfallursache ist bisher nicht bekannt, die Ermittlungen hierzu dauern an. Ein Sachverständiger wurde verständigt. Nach ersten Schätzungen dürfte sich der Sachschaden auf circa 40.000 bis 50.000 Euro belaufen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Lars Brockmann Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: Lars.Brockmann@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de