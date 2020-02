Bad Segeberg (ots) – Am Dienstag, den 11. Februar 2020, kontrollierte die Polizei im Rahmen einer stationären Kontrolle den Gefahrgut- und Schwerlastverkehr auf der Autobahn 23 in Höhe der Anschlussstelle Elmshorn. Zwischen 9 und 13 Uhr kontrollierten 19 Beamte des Polizeiautobahn- und Bezirksreviers (PABR) Bad Segeberg, des PABR Elmshorn sowie der Wasserschutzpolizei Hamburg insgesamt 41 Fahrzeuge auf dem Gelände der Autobahnpolizei Elmshorn. Hierbei stellten die Beamten 4 Verstöße gegen das Gefahrgut recht, 12 Verstöße gegen das Fahrpersonalrecht und einen Verstoß gegen mitzuführende Dokumente bei einem Abfalltransporter fest. In einem Fall stellten die Polizisten eine Überladung von 60 Prozent fest. Darüber hinaus wurden mehrere Verwarnungen und Kontrollberichte wegen kleinerer Mängel beziehungsweise Verstöße ausgestellt.

Quelle: presseportal.de