Bad Segeberg (ots) – Am frühen Sonntagmorgen ist es im Einmündungsbereich der Ellerauer Straße in die Barmstedter Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Auto alleinbeteiligt gegen eine Hauswand prallte. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr gegen 03:30 Uhr ein 21-jähriger aus einer Gemeinde im Kreis Segeberg die Ellerauer Straße in Richtung Alveslohe und beabsichtigte nach rechts in die Barmstedter Straße einzubiegen. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit touchierte der Pkw den linken Kantstein der Barmstedter Straße, wobei sich das Fahrzeug seitlich aufstellte und anschließend gegen die Hauswand des dortigen Gebäudes prallte. Hier kam der Wagen auf der Fahrerseite zum Liegen. Sowohl am Fahrzeug als auch an der Fassade der Hauswand entstand Sachschaden, der sich ersten Schätzungen nach auf 20000 bis 30000 Euro belaufen dürfte. Der Unfallfahrer verletzte sich nach bisherigem Stand leicht, allerdings veranlassten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe, da deutlicher Atemalkoholgeruch festzustellen war und stellten den Führerschein sicher. Den jungen Mann erwartet jetzt ein Strafverfahren. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Lars Brockmann Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: Lars.Brockmann@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de