POL-SE: Alveslohe / Fahrzeug überschlägt sich auf der Kaltenkirchener Chaussee

Bad Segeberg (ots) – Gestern Nachmittag ist es gegen 17:30 Uhr in der Kaltenkirchener Chaussee zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem sich ein Pkw Peugeot überschlagen und der Fahrer schwere Verletzungen davongetragen hat. Der 19-jährige Kaltenkirchener befuhr das Fahrzeug in Richtung Kaltenkirchen und kam vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß gegen einen Baum und überschlug sich. Etwa 20 Meter weiter kam das Fahrzeug im Graben entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand. Sein Beifahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuginsassen wurden durch Rettungskräfte zur weiteren medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Schadenshöhe am Pkw wird derzeit auf 4.000 Euro geschätzt. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Seyma Stephan Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: seyma.stephan@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de