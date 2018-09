Bad Segeberg (ots) – Am Freitag, 14.09.2018, kam es gegen 09:08 Uhr zu einem Raub auf einen Goldschmied in der Bahnhofstraße. Zwei unbekannte Täter betraten das Geschäft und ließen sich vom Geschäftsführer Schmuck zeigen. In einem günstigen Moment schubste einer der Täter den Geschäftsführer weg und nahm ein Auslagetablett an sich. Anschließend entkamen die Täter mit ihrer Beute. Der Geschäftsführer konnte noch beobachten, wie die Täter in einen Kombi in heller – vermutlich weißer – Farbe einstiegen. Bei dem Auto lief bereits der Motor. Ein dritter Täter saß am Steuer und beschleunigte das Fahrzeug mit quietschenden Reifen. Das Fahrzeug entfernte sich in Richtung Süden. Die beiden ausführenden Täter waren bereits am Vortag, Donnerstag, 13.09.2018, gegen 17:00 Uhr in dem Geschäft, um sich Schmuck vorlegen zu lassen. Die Täter wurden wie folgt beschrieben: Der erste Täter hatte ein deutsches Erscheinungsbild und sprach fließend deutsch. Er war mit einer blauen Jeans bekleidet, von schlanker Statur, ungefähr 25 Jahre alt und zwischen 1,82 und 1,85 Meter groß. Die Haare trug er kurz und dunkelblond. Im Gesicht hatte er einen Dreitagebart. Um die rechte Hand hatte der Täter einen Mullverband gewickelt. Insgesamt soll der Flüchtige über einen gepflegtes Erscheinungsbild verfügt haben. Der andere Täter war von ähnlicher Erscheinung und konnte darüber hinaus als sonnengebräunt beschrieben werden. Die Person soll zusätzlich eine auffällige Goldkette um den Hals getragen haben. Ein Mullverband war bei der Person nicht vorhanden. Eine Beschreibung des Fahrers liegt nach derzeitigem Stand nicht vor. Der Wert des erbeuteten Schmucks konnte bisher nicht beziffert werden. Wem sind solche Personen am Donnerstag oder Freitag in Alveslohe aufgefallen? Wer kann Hinweise zu dem Fahrzeug oder dessen Fluchtrichtung geben? Hinweise nehmen die Ermittler der Kriminalpolizei Norderstedt unter der Rufnummer 040 52806-0 entgegen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Dirk Scheele Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0160-3619378 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de