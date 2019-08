Bad Segeberg (ots) – Am Abend des 19.08.19 ist es in Alveslohe zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der Fahrer stand unter Alkoholeinfluss. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr der 20jährige aus dem Kreis Segeberg mit seinem Ford die Kaltenkirchener Chaussee in Richtung Alveslohe. Kurz vor dem Ortseingang kam er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Verkehrszeichen, einem Baum und einem Zaun. Beamte des Polizeireviers Kaltenkirchen nahmen den Unfall auf und stellten bei dem Fahrer eine Atemalkoholkonzentration von 1,88 Promille fest. Der Rettungsdienst verbrachte den Mann zur weiteren ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Sachschaden wird auf rund 7500 Euro geschätzt. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Steffen Büntjen Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

