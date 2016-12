POL-SE: Appen – Bergung eines LKW sorgt für Vollsperrung auf der Hauptstraße

Bad Segeberg (ots) – Gestern Nachmittag gegen 16 Uhr ist ein 27-Jähriger Fahrer einer Sattelzugmaschine auf der L 106 in Appen-Dorf ohne Fremdeinwirkung mit dem LKW nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in einen Graben gerutscht. Der Mann aus einer Gemeinde in Brandenburg blieb dabei unverletzt. Das Mercedes-Gefährt musste durch ein Spezialunternehmen geborgen werden. Die Polizei richtete für die Dauer der Bergungsmaßnahmen eine Vollsperrung ein und leitete den Verkehr entsprechend ab. Kurz nach 20 Uhr war die Fahrbahn wieder frei. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de