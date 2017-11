Bad Segeberg (ots) – Am Donnerstagabend hat ein Unbekannter eine Frau in ihrem Haus überfallen und schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen. Um 19:57 wählte eine Passantin den Notruf, nachdem sie in Appen eine verletzte Frau auf offener Straße angetroffen hatte. Die Verletzte konnte dann gegenüber der Polizei erklären, dass ein Unbekannter sie kurz zuvor in ihrem Haus im Rollbarg überfallen hatte. Den Schilderungen nach war der Mann durch ein Fenster in das Haus eingedrungen und im Erdgeschoss auf die Frau gestoßen. Dort forderte der Fremde Geld von der Geschädigten. Die Dame verweigerte das jedoch und versuchte stattdessen, ins Freie zu flüchten, wurde aber vom Täter mit einem metallenen Gegenstand niedergeschlagen. Anschließend flüchtete der Mann ohne Beute. Die 76-jährige Frau wurde zur Versorgung ihrer Kopfverletzung in einem Hamburger Klinikum stationär aufgenommen. Sofort eingeleitete und umfangreiche Fahndungsmaßnahmen mit Beteiligung von Diensthunden und einem Hubschrauber führten an dem Abend nicht mehr zur Ergreifung des Täters. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat in diesem Fall die Ermittlungen übernommen und sucht dringend Zeugen, die vor, während oder nach der Tat verdächtige Wahrnehmungen im Rollbarg in Appen gemacht haben. Insbesondere suchen die Ermittler anhand der von der Geschädigten abgegebenen Täterbeschreibung eine männliche, geschätzte 40 Jahre alte und etwa 180cm große Person mit braunen Augen. Der Mann wirkte den Angaben nach ungepflegt, trug einen gräulichen Drei-Tage-Bart und sprach akzentfreies Deutsch. Außerdem trug der Mann einen grauen Parka und ein älteres, eckiges und nur leicht abgerundetes Modell einer braunen Hornbrille. Hinweise zu dieser Person oder zum Tatgeschehen erbittet die Kriminalpolizei Pinneberg unter der Telefonnummer 04101-2020. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Tobias Köhler Telefon: 04551-884-2021 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de