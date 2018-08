Bad Segeberg (ots) – Am Wochenende ist es im Hasenkamp zum Einbruch in ein als Büro genutztes Mehrfamilienhaus gekommen, bei dem die Täter eine Leiter zurückließen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand drangen Unbekannte zwischen Freitagnachmittag und dem frühen Samstagnachmittag gewaltsam durch ein Fenster in die im Erdgeschoss gelegenen Räumlichkeiten ein. Über eine Leiter verschafften sich die Täter auch Zugang zum ersten Obergeschoss und ließen diese anschließend zurück. Nach derzeitigem Stand erlangten die Diebe lediglich Bargeld im zweistelligen Bereich. Die Ermittler der Kriminalpolizei Pinneberg fragen jetzt insbesondere nach Hinweisen bezüglich der zurückgelassenen Aluminiumleiter, um darüber möglicherweise auf die Spur der Täter zu kommen. Etwaige Zeugen, die Angaben zur Herkunft der Leiter machen oder sonstige Informationen geben können, melden sich bitte unter 04101 2020. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Lars Brockmann Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: Lars.Brockmann@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de