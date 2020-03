Commerzbank treibt Abfindung von Comdirect-Aktionären voran Die Commerzbank will im Zuge der Komplettübernahme ihrer Online-Tochter Comdirect die verbliebenen Minderheitsaktionäre mit 12, 75 Euro je Aktie abfinden. Bei der Hauptversammlung der Comdirect, die für den 5. Mai geplant ist, soll das sogenannte Squeeze-out beschlossen werden. Dann könnte die Commer

Brandenburg schränkt öffentliches Leben weiter deutlich ein Das öffentliche Leben in Brandenburg wird wegen der Ausbreitung des Coronavirus weiter drastisch eingeschränkt. Der Betrieb von Gaststätten werde auf die Öffnung zwischen 6.00 und 18.00 Uhr begrenzt, sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Montag in Potsdam nach einer Sondersitzung des Kabin

SPD-Abgeordnete Scheer: Hilfe für Kulturbetrieb Wegen der Corona-Epidemie sollten die von Einnahmeausfällen getroffenen Theater, Kinos oder Konzerthäuser Karten für nicht stattfindende Veranstaltungen anbieten. "Mit solchen "Soli-Tickets" könnten alle Menschen einen weiteren Beitrag zur Unterstützung des Kulturbetriebes leisten", begründete die s

Turbine Potdam empfiehlt Spielerinnen Reiseverzicht Bei Turbine Potsdam regiert man gelassen auf die vorübergehende Aussetzung des Spielbetriebes in der Frauenfußball-Bundesliga und im DFB-Pokal aufgrund des neuartigen Coronavirus bis vorerst zum 19. April. "Wir haben erstmal den Beschluss des DFB am Montag abgewartet und werden uns nun am Dienstag m

Schwedische Reederei Stena Line entlässt 950 Mitarbeiter Die schwedische Reederei Stena Line mit Sitz in Göteborg hat 950 Entlassungen angekündigt. Die Maßnahme sei eine Reaktion auf die globale Ausbreitung des neuartigen Coronavirus, wie ein Sprecher am Montag in Hamburg bestätigte. Das Coronavirus hat beträchtliche Auswirkungen auf den Passagierverkehr

Potsdam schränkt öffentliches Leben ähnlich wie Berlin ein Brandenburgs Landeshauptstadt Potsdam fährt das öffentliche Leben zur Vorsorge vor dem Coronavirus drastisch herunter. Öffentliche und private Veranstaltungen mit mehr als 50 Teilnehmern würden verboten, kündigte Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) am Montag an. Bei Veranstaltungen mit weniger als

Berufspendler an polnischer Grenze: Regelungen noch unklar Nach der Schließung der Grenzen Polens für Ausländer wegen der Coronavirus-Krise bleibt die Lage für Berufspendler zunächst unübersichtlich. In Forst (Spree-Meiße) arbeiten nach Angaben der Stadt vor allem im Pflegebereich viele polnische Mitarbeiter im Schichtdienst, die wegen des geschlossenen Gre

72-Jähriger tot in Wohnung gefunden: Verdacht auf Verbrechen In Lübeck ist ein 72 Jahre alter Mann tot in seiner Wohnung gefunden worden. Die Obduktion habe den Verdacht bestätigt, dass der Mann Opfer eines Gewaltverbrechens geworden sein könnte, teilte die Polizei am Montag mit. Der Mann war am Freitag im Badezimmer seiner Wohnung gefunden worden. Die Feuerw

Land gewährt Beschäftigten für Betreuung Sonderurlaub Angesichts geschlossener Schulen und Kitas wegen der Ausbreitung des Coronavirus gewährt Schleswig-Holstein seinen Landesbeschäftigten Sonderurlaub. Eine entsprechende Regelung für Beamte und Angestellte, die zur Betreuung ihrer Kinder zu Hause bleiben müssen, habe die Landesregierung getroffen, sag