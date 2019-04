Bad Segeberg (ots) – Am vergangenen Freitag (29.03.2019) ist es gegen 19:00 Uhr in der Straße „Op de Hoof“ zum Brand eines Wohnhauses gekommen. Die Polizei war mit mehreren Streifenwagen vor Ort. Ein Großaufgebot an Feuerwehrkräften aus Appen und Pinneberg bekämpfte den Brand. Die entsprechende Meldung der Feuerwehr kann unter folgendem Link abgerufen werden: http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/22179/4232037 Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die weiteren Ermittlungen bezüglich der Brandursache übernommen. Eine Hausbewohnerin erlitt durch den Brand leichte Verletzungen. Zur genauen Schadenhöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Dirk Scheele Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de