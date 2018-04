Bad Segeberg (ots) – Nach dem tödlichen Überfall auf eine 76-jährige Appenerin am 23.11.2017 und der Festnahme des Tatverdächtigen Anfang Januar suchen die Ermittler der Pinneberger Kriminalpolizei jetzt anhand eines Fotos nach einem potentiellen Hinweisgeber zu der Tat, der sich aktuell in Berlin aufhalten soll. Näheres zur bisherigen Berichterstattung ist unter den nachstehenden Links abrufbar: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/3797685 (24.11.2017) https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/3804125 (01.12.2017) https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/3836886 (11.01.2018) Die Polizei bittet sowohl die abgebildete Person als auch Zeugen, die Hinweise auf dessen Aufenthaltsort geben können, sich telefonisch mit den Ermittlern der Kriminalpolizei Pinneberg unter 04121-2020 beziehungsweise 04121-2022112 (rund um die Uhr) in Verbindung zu setzen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Dirk Scheele Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0160-3619378 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de