Bad Segeberg (ots) – Am 8. November 2019 kam es im Unterglinder Weg in Appen zu einem Küchenbrand in einem Einfamilienhaus, dadurch wurden zwei Frauen verletzt. Der Brand entstand gegen 17:50 Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen schaltete die 17-jährige Tochter den Backofen und den Herd in der Küche ein und ging dann in einen Nebenraum. Als sie das Feuer bemerkte, versuchte sie zunächst, den Brand mit Decken abzulöschen. Da ihr dies nicht gelang, lief sie aus dem Haus heraus und verständigte die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das Feuer im Bereich der Küche ablöschen, das Haus ist noch bewohnbar. Rettungskräfte brachten die 34-jährige Mutter und ihre Tochter in ein Krankenhaus, da sie beide Rauch eingeatmet hatten. Die hinzugezogenen Polizeibeamten nahmen eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung auf. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Sandra Mühlberger Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0160/3619378 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de