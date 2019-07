Bad Segeberg (ots) – Am vergangenen Samstagnachmittag ist es auf der Hauptstraße im Bereich zwischen der Marseille-Kaserne und dem Ortseingang von Appen zu einem gefährlichen Überholen gekommen. Gegen 16:52 Uhr fuhr ein 49-Jähriger aus Haseldorf mit seinem VW Passat aus Moorrege Richtung Appen. Zuvor hatte er in Moorrege einen schwarzen Ford hinter sich bemerkt, der innerorts bereits mehrere Autos überholt hatte. Nach bisherigen Erkenntnissen überholte der Fahrer des schwarzen Ford den Passat trotz erkennbaren Gegenverkehrs und scherte unmittelbar vor dem VW wieder ein. Durch eine Gefahrenbremsung verhinderte der VW-Fahrer Schlimmeres. Die alarmierten Polizeibeamten stellten die Personalien der Beteiligten fest. Bei dem Fahrer des schwarzen Ford handelt es sich um einen 46-jährigen Mann aus Uetersen. Die Beamten des Polizeireviers Pinneberg suchen in diesem Zusammenhang Autofahrer, die zur beschriebenen Zeit von Appen aus Richtung Moorrege gefahren sind. Wem kam überholende schwarze Ford entgegen? Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 04101 2020 entgegen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Dirk Scheele Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de