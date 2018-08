Bad Segeberg (ots) – Am vergangenen Samstag (25.08.2018) ist es auf der Autobahn 21 zu einem Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen gekommen. Gegen 14:25 Uhr fuhr ein 37-Jähriger aus dem Kreis Segeberg mit seinen beiden Kindern auf der Autobahn 21 in Richtung Kiel. In Höhe der Ortschaft Negernbötel kam der Wagen auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern, anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Böschung. Durch den Aufprall wurden der Fahrer und ein vierjähriger Junge schwerverletzt. Ein zweijähriges Mädchen erlitt einen Schock. Rettungskräfte brachten die Verletzten in ein Krankenhaus. Die vor Ort eingesetzten Polizeibeamten gehen nach derzeitigem Stand davon aus, dass eine Ölspur auf der Autobahn in Verbindung mit Regennässe den Unfall ausgelöst haben könnte. Für die anschließenden Reinigungsarbeiten blieb die Unfallstelle bis ungefähr 21:00 Uhr gesperrt. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Dirk Scheele Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0160-3619378 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de