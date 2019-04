Bad Segeberg (ots) – Gestern Abend ist es auf der Autobahn 21 in Fahrtrichtung Hamburg in Höhe der Ortschaft Schwissel (bei km 48,2) zu einer Gefahrensituation mit glimpflichem Ausgang gekommen. Gegen 22:10 Uhr bemerkten mehrere Autofahrer zu spät, dass auf dem rechten Fahrstreifen eine große Auffahrrampe lag. Insgesamt sieben Fahrzeuge konnten nicht mehr rechtzeitig ausweichen und fuhren in der Folge über das Teil. Drei Gefährte waren anschließend nicht mehr fahrbereit. Vor dem Eintreffen der Beamten hatte ein Autofahrer die massive Rampe aus Metall bereits von der Autobahn geräumt. Bei einem geschätzten Gewicht zwischen 40 bis 50 Kilogramm, einer Länge von 2,33 Metern und 0,39 Metern Breite bei einer Höhe von 9 Zentimetern stellte diese eine immense Gefahr für alle Verkehrsteilnehmer dar. Die Besatzung eines weiteren eingesetzten Streifenwagens stieß in gleicher Fahrtrichtung in Höhe der Ortschaft Bebensee (bei km 52,5) ebenfalls auf dem rechten Fahrstreifen auf eine weitere, baugleiche Rampe. Die Beamten beseitigten die Gefahr umgehend. Nach derzeitigem Stand sind keine Personen zu Schaden gekommen. Die entstandenen Sachschäden, überwiegend Reifen- und Felgenschäden, werden im unteren vierstelligen Bereich beziffert. Die Verkehrsermittler des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Bad Segeberg gehen davon aus, dass die beiden Rampen an einem Fahrzeug schlecht gesichert waren und versehentlich verloren wurden. Die Beamten suchen in diesem Zusammenhang Zeugen, die Angaben zu dem Verlierer der Auffahrrampen machen können. Hinweise werden unter der Rufnummer 04551 884-3440 entgegen genommen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Dirk Scheele Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de