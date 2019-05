Bad Segeberg (ots) – Am gestrigen Dienstag haben Beamte des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Elmshorn einen Bus mit erheblichen Mängeln auf der Autobahn 23 festgestellt und nach der folgenden Kontrolle die Weiterfahrt untersagt. Zwei Hamburger Schulklassen und deren Lehrer mussten auf der Rückfahrt von einem Klassenausflug rund zwei Stunden auf einen Ersatzbus warten. Gegen 17:00 Uhr stellten die Beamten in Richtung Hamburg fahrend einen schwarzen Bus des Herstellers „Evobus“ fest, bei dem bereits äußerlich mehrere Roststellen zu erkennen waren. Die Beamten leiteten den Bus an der Anschlussstelle Elmshorn von der Autobahn und lotsten ihn zum Dienststellengelände direkt an der Autobahnabfahrt. Die nun folgende Kontrolle förderte neben mehreren Durchrostungen zahlreiche weitere erhebliche Mängel, unter anderem an der Bremsanlage, an den Achsen und am Fahrwerk, zutage. Die Beamten untersagten dem 37-jährigen Fahrer aus Seevetal die Weiterfahrt mit dem Bus und stellten das Fahrzeug für eine spätere Begutachtung sicher. Es galt nun, die knapp 60 wartenden Personen zumindest vorübergehend zu beherbergen. Aus der „Not“ heraus erhielten die Schülerinnen und Schüler unter anderem eine Führung durch das Autobahnrevier. Mittels kurzerhand besorgter Fußbälle gelang es darüber hinaus, die gefühlte Wartezeit zu verkürzen. Die Beamten leiteten im Zusammenhang mit der Kontrolle des Busses zusätzlich ein Ermittlungsverfahren gegen einen Sachverständigen ein. Den Polizisten fiel auf, dass der Bus erst vor wenigen Wochen die regelmäßige Sicherheitsprüfung „erfolgreich“ bestanden hatte. Angesichts der gravierenden Mängel am Bus gehen die Beamten davon aus, dass diese auch Anfang Mai bei der Überprüfung bereits bestanden haben. Hierdurch ergibt sich der Verdacht der Falschbeurkundung durch den damaligen Sachverständigen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Dirk Scheele Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

