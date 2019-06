Bad Segeberg (ots) – Gestern Nachmittag, den 05.06.2019, ist es auf der Autobahn 23 bei Itzehoe zu einem Verkehrsunfall gekommen, infolgedessen sich ein Autofahrer schwer verletzt hat. Um 14:58 Uhr fuhr der 65-Jährige mit seinem VW Golf auf der Überholspur der Autobahn 23 in Richtung Heide. Kurz hinter der Anschlussstelle Itzehoe-Nord wollte er einen Sattelzug, den ein 57-Jähriger aus dem Kreis Dithmarschen lenkte, überholen. Der Sattelzug fuhr auf dem Hauptfahrstreifen. Als der Golffahrer hinter dem Sattelzuganhänger war, geriet der PKW aus bisher ungeklärter Ursache auf den Grünstreifen an der Mittelschutzplanke. Der Fahrer des Golf verlor dadurch die Kontrolle über seinen Wagen, so dass der PKW gegen den hinteren Teil des Sattelzuganhängers prallte. Beide Fahrer waren noch in der Lage, ihre Fahrzeuge auf dem Seitenstreifen zum Halten zu bringen. Der Fahrer des VW Golf verletzte sich durch den Aufprall schwer. Ein RTW transportierte ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen entstand an seinem Wagen Totalschaden. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt, er konnte seine Fahrt fortsetzen. Der Schaden am Sattelzug wird auf 5000 Euro geschätzt. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Holger Matzen Telefon: 04551-884-2020 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de