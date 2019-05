Bad Segeberg (ots) – Gestern Vormittag ist es auf der Autobahn 23 in Richtung Norden, kurz vor der Abfahrt Pinneberg-Mitte, zu einem versuchten Tötungsdelikt gekommen. Gegen 10:25 Uhr war ein 39-jähriger Hamburger mit seinem Mercedes Vito auf der Autobahn in Richtung Norden unterwegs. Kurz vor dem Erreichen der Abfahrt Pinneberg-Mitte krachte in Höhe einer Fußgängerbrücke ein bislang unbekannter Gegenstand in die Frontscheibe des Wagens und hinterließ dort einen Schaden. Der Fahrer blieb durch den Vorfall unverletzt. Dem Geschick des Fahrers war es zu verdanken, dass er nicht verunfallte, sondern unmittelbar eine Polizeiwache aufsuchen konnte. Eine sofort veranlasste Nahbereichsfahndung durch die Polizei blieb ergebnislos. Derzeit ist unbekannt, was für ein Gegenstand gegen die Frontscheibe geprallt ist. Nach bisherigen Erkenntnissen ist ein aufgewirbelter Stein durch ein vor dem Geschädigten fahrendes Auto als Ursache für die Beschädigung auszuschließen. Bei der beschriebenen Überführung über die Autobahn handelt es sich um die Fußgängerbrücke, die die Straßen Oberer Ehmschen und Ehmschen verbindet. Aufgrund des Gefahrenpotentials des beschriebenen Handelns bewerten die Ermittler der Kriminalpolizei Pinneberg die Tat als versuchtes Tötungsdelikt. Darüber hinaus besteht der Verdacht des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. In diesem Zusammenhang suchen die Ermittler Zeugen, die ab 10:00 Uhr im Bereich der Fußgängerbrücke verdächtige Personen bemerkt oder sonst auffällige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 04101 2020 entgegen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Dirk Scheele Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de