Bad Segeberg (ots) – Gestern Morgen ist es auf der Autobahn 23 in Fahrtrichtung Hamburg, kurz vor der Landesgrenze zu Hamburg, zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Gegen 6:50 Uhr war ein 44-jähriger Pinneberger dabei, nach einer Panne den linken hinteren Reifen seines VWs zu wechseln. Der VW befand sich auf dem Seitenstreifen. Zur Durchführung des Reifenwechsels hatte sich der Pinneberger auf den Hauptfahrstreifen begeben. Dort wurde er von einem herannahenden Lastwagen eines 52-Jährigen aus dem Kreis Steinburg erfasst. Rettungskräfte versorgten den Angefahrenen zunächst vor Ort und brachten ihn mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Lastwagens erlitt durch den Unfall einen Schock und kam ebenfalls in ein Krankenhaus. Für die Rettungsarbeiten und die Unfallaufnahme sperrten die Polizeibeamten die Fahrbahn in Richtung Hamburg teilweise. Die Polizei weist vor diesem Hintergrund darauf hin, dass jegliche Autopannen auf Autobahnen höchste Risiken für die Fahrzeuginsassen bergen. Neben zwingend erforderlichen ausreichenden Absicherungen von Gefahrenstellen raten wir dazu, fachkundige Abschleppunternehmen frühzeitig zu beteiligen, damit Defekte gegebenenfalls auch abseits der Autobahn behoben werden können. Informieren Sie frühzeitig die Polizei über den Notruf 110, falls Sie mit Ihrem Auto auf einem der Fahrstreifen der Autobahn liegenbleiben. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Dirk Scheele Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0160-3619378 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de