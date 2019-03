Bad Segeberg (ots) – Heute ist es zu einem tödlichen Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 206 (B 206) gekommen. Um 11:30 befuhr ein Smart die B 206 von Bad Bramstedt kommend in Richtung Bad Segeberg. Aus bislang noch ungeklärter Ursache geriet der Smart auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit einer entgegenkommenden Sattelzugmaschine (DAF) zusammen. Der Fahrer des Smarts erlag seinen schweren Kopfverletzungen. Der 36-jährige Lastwagenfahren aus Nordfriesland war schockverletzt. Für die Unfallaufnahme und Bergung war die B 206 voll gesperrt. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen. Zu dem Fahrer des Smarts können derzeit keine Angaben gemacht werden. Bei der Sattelzugmaschine entstand ein Sachschaden von ca. 10.000.- EUR. Zum Unfallzeitpunkt herrschten starke Seitenwinde, so dass dies als eine mögliche Ursache für das Abkommen von der Fahrbahn in Betracht kommen könnte. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Arnd Habermann Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de