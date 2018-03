Bad Segeberg (ots) – Gestern ist es auf der B 206 zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Um 13:55 Uhr befuhr ein 75-jähriger aus Glückstadt mit seinem VW Golf die Hauptstraße (K 111) aus Hitzhusen kommend in Richtung B 206. An der Einmündung B 206 / K 111 wollte er nach rechts auf die B 206 in Richtung Bad Segeberg einbiegen. Dabei übersah er ein vorfahrtsberechtigtes Auto, das die B 206 in Richtung Bad Segeberg befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Der 75-jährige und seine 80-jährige Beifahrerin, ebenfalls aus Glückstadt, verletzten sich bei dem Unfall schwer. Beide wurden zur weiteren ärztlichen Versorgung in Krankenhäuser gebracht. Eine Lebensgefahr besteht nach jetzigem Stand nicht. Der andere, 23-jährige Unfallbeteiligte sowie sein 21-jähriger Beifahrer blieben nach eigenen Angaben unverletzt. Für die Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge und Aufnahme von ausgelaufenen Betriebsstoffen war die B 206 für ca. 1,5 Stunden voll gesperrt. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Arnd Habermann Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de