Bad Segeberg (ots) – In den frühen Morgenstunden des vergangenen Samstages ist ein PKW-Fahrer auf der Bundesstraße 206 bei einer Kollision mit einem Baum tödlich verletzt worden. Nach aktuellem Stand der polizeilichen Ermittlungen befuhr ein 21-jähriger Mann aus Niedersachsen um 2 Uhr mit seinem BMW die Bundesstraße aus Richtung Wittenborn kommend in Richtung Bad Segeberg. Kurz vor der Autobahn 21 kam das Auto aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße ab und stieß dort gegen einen Baum. Weitere Fahrzeuge oder Personen waren daran nicht beteiligt. Der Fahrer verstarb auf Grund der schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle. Angesichts der Gesamtumstände kann derzeit ein Suizid nicht ausgeschlossen werden. Polizeibeamte sperrten die Bundesstraße für die Dauer der Maßnahmen vollständig und zogen zudem einen Unfallsachverständigen zur Klärung der genauen Umstände hinzu. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Bad Segeberg unter 04551 8840 in Verbindung zu setzen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Berit Lindenberg Telefon: 04551-884-2024 E-Mail: Berit.Lindenberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de